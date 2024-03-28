Боеприпасы для Украины: Чехия выделит средства на свою инициативу
Четверг, 28 марта 2024, 08:19
Чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил, что его правительство обсудило и одобрило внесение средств на инициативу страны, которая предусматривает закупку боеприпасов для Украины.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь: "Для Украины чрезвычайно важно, что она знает, что через несколько недель или месяцев прибудет больше боеприпасов, и может адаптировать свою тактику к этому уже сегодня. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто присоединился к этой инициативе. И сегодня чешское правительство сделало еще один шаг в этом направлении".
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Детали: По его словам, около 20 стран уже выразили заинтересованность в присоединении к инициативе.
В то же время премьер не указал, какую сумму внесет Чехия.
Предистория:
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- Среди последних свои взносы на инициативу Праги по покупке боеприпасов для Украины объявили Словения и Исландия.
- Кроме того, Польша планирует удвоить взнос на чешскую инициативу по приобретению артиллерийских боеприпасов для Украины.