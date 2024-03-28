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В Держдепі розповіли, чи насправді їх розлютила заява Макрона про західні війська в Україні

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 березня 2024, 08:39
В Держдепі розповіли, чи насправді їх розлютила заява Макрона про західні війська в Україні
Метью Міллер, фото: Getty Images

Речник Держдепу Метью Міллер прокоментував публікацію в ЗМІ про те, що американських посадовців розлютила заява президента Франції Емманюеля Макрона про можливу відправку іноземних військ в Україну.

Джерело: Міллер під час брифінгу передає "Європейська правда"

Пряма мова Міллера на запитання про реакцію Держдепу на відповідний матеріал Bloomberg: "Я не маю жодної реакції на цю публікацію.

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Але, звичайно, ми чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються відправляти жодних військ в Україну".

Деталі: Представник Держдепу додав, що Макрон – це глава держави, яка є давнім союзником США.

"І ми продуктивно працюємо з ним над низкою питань, в тому числі над підтримкою України", – зазначив Міллер.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що заяви Макрона про можливу відправку іноземних військ в Україну розлютили американських посадовців, які в приватних розмовах побоюються, що такий крок може призвести до зіткнення з РФ.
  • Незважаючи на суперечки навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.
  • Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

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Теми: МакронСШАУкраїна
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