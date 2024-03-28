В Госдепе рассказали, действительно ли их разозлило заявление Макрона о западных войсках в Украине

Представитель Госдепа Мэтью Миллер прокомментировал публикацию в СМИ о том, что американских чиновников разозлило заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке иностранных войск в Украину.

Источник: Миллер во время брифинга передает "Европейская правда"

Прямая речь Миллера на вопрос о реакции Госдепа на соответствующий материал Bloomberg: "Я не имею никакой реакции на эту публикацию.

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Но, конечно, мы четко дали понять, что Соединенные Штаты не собираются отправлять никаких войск в Украину".

Детали: Представитель Госдепа добавил, что Макрон - это глава государства, которое является давним союзником США.

"И мы продуктивно работаем с ним над рядом вопросов, в том числе над поддержкой Украины", - отметил Миллер.

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Предистория:

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что заявления Макрона о возможной отправке иностранных войск в Украину разозлили американских чиновников, которые в частных разговорах опасаются, что такой шаг может привести к столкновению с РФ.

Несмотря на споры вокруг высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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