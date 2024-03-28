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РФ перехопила ініціативу на фронті, але ЗСУ демонструють "стійку оборону" – німецький генерал

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 березня 2024, 09:00
РФ перехопила ініціативу на фронті, але ЗСУ демонструють стійку оборону – німецький генерал
Крістіан Фройдінг, фото: Getty Images

Глава ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг оцінив поточну ситуацію на фронті, вказавши, що росіяни перехопили ініціативу на суші та в повітрі, однак українські сили демонструють "стійку та стабільну оборону".

Джерело: інтерв’ю Фройдінга DW, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Фройдінга: "Це означає, що українська армія готова поступатися в обмеженому масштабі певним простором, щоб зберігати власні сили і заново готуватися до оборони".

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Деталі: Фройдінг розповів, що останніми тижнями і місяцями оборонна тактика ЗСУ стала більш гнучкою, оборона ведеться рухоміше.

При цьому, за його словами, ЗСУ тримають ситуацію під контролем навіть під час відходу, який здійснюється дуже впорядковано.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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