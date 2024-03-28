РФ перехватила инициативу на фронте, но ВСУ демонстрируют "стойкую оборону" - немецкий генерал

Глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг оценил текущую ситуацию на фронте, указав, что россияне перехватили инициативу на суше и в воздухе, однако украинские силы демонстрируют "устойчивую и стабильную оборону".

Источник: интервью Фройдинга DW, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь Фройдинга: "Это означает, что украинская армия готова уступать в ограниченном масштабе определенное пространство, чтобы сохранять собственные силы и заново готовиться к обороне".

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Детали: Фройдинг рассказал, что в последние недели и месяцы оборонительная тактика ВСУ стала более гибкой, оборона ведется более подвижно.

При этом, по его словам, ВСУ держат ситуацию под контролем даже во время отхода, который осуществляется очень упорядоченно.

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