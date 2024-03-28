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Росія вранці атакувала Одещину ракетою, її знищили над морем

Анастасія ПроцЧетвер, 28 березня 2024, 09:27
Росія вранці атакувала Одещину ракетою, її знищили над морем
Ілюстративне фото: Getty Images

Зранку 28 березня росіяни спрямували по Одещині керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації, сили протиповітряної оборони знищили її над морем. 

Джерело: Сили оборони півдня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер 

Пряма мова: "Вранці ворог наніс ракетний удар. Попередньо - без постраждалих. Інформація буде доповнюватися". 

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Деталі: Пізніше Сили оборони півдня повідомили, що ракету знищили над Чорним морем.

Дослівно: "Зранку з акваторії Чорного моря по Одещині спрямував керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем".



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Теми: ракетний ударОдеська областьППО
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