Росія вранці атакувала Одещину ракетою, її знищили над морем

Зранку 28 березня росіяни спрямували по Одещині керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації, сили протиповітряної оборони знищили її над морем.

Джерело: Сили оборони півдня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Вранці ворог наніс ракетний удар. Попередньо - без постраждалих. Інформація буде доповнюватися".

Реклама:

Деталі: Пізніше Сили оборони півдня повідомили, що ракету знищили над Чорним морем.

Дослівно: "Зранку з акваторії Чорного моря по Одещині спрямував керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем".





