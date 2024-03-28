Россия утром атаковала Одесскую область ракетой, ее уничтожили над морем

Утром 28 марта россияне направили по Одесской области управляемую авиационную ракету с самолета тактической авиации, силы противовоздушной обороны уничтожили ее над морем.

Источник: Силы обороны юга, председатель Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "Утром враг нанес ракетный удар. Предварительно - без пострадавших. Информация будет дополняться".

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Детали: Позже Силы обороны юга сообщили, что ракету уничтожили над Черным морем.

Дословно: "Утром из акватории Черного моря по Одесской области направил управляемую авиационную ракету с самолета тактической авиации. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем".





