Россия утром атаковала Одесскую область ракетой, ее уничтожили над морем
Четверг, 28 марта 2024, 09:27
Утром 28 марта россияне направили по Одесской области управляемую авиационную ракету с самолета тактической авиации, силы противовоздушной обороны уничтожили ее над морем.
Источник: Силы обороны юга, председатель Одесской ОВА Олег Кипер
Прямая речь: "Утром враг нанес ракетный удар. Предварительно - без пострадавших. Информация будет дополняться".
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Детали: Позже Силы обороны юга сообщили, что ракету уничтожили над Черным морем.
Дословно: "Утром из акватории Черного моря по Одесской области направил управляемую авиационную ракету с самолета тактической авиации. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем".
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