Стефанішина: Україна розраховує на повну заборону імпорту російського зерна в ЄС
Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна "просуватиме" в ЄС рішення щодо повної заборони імпорту російського зерна та допускає, що Угорщина його не заблокує.
Джерело: Стефанішина в інтерв'ю "Європейській правді", яке вийшло в рамках спецпроєкту "Торгові війни" за підтримки юридичної фірми "Ілляшев та Партнери"
Пряма мова Стефанішиної: "Запровадження додаткових тарифів не виключає того, що згодом може бути ухвалене рішення й про заборону. І Україна буде й надалі його просувати".
Деталі: За її словами, Рішення про повну заборону імпорту російського зерна потребує більш тривалої дискусії у ЄС. Вона припустила, що його можуть ухвалити восени – якщо згоду дасть Угорщина, що буде головувати у Раді ЄС.
Стефанішина пояснила, що з Будапештом вже є домовленості в рамках механізму ліцензування українського агроімпорту, а в рамках діалогу з підготовки зустрічі президента Зеленського і прем'єр-міністра Орбана вже реалізовують низку домовленостей, у тому числі про відкриття нових пунктів пропуску. Також успішно йде діалог щодо інших інфраструктурних проєктів.
"Саме тому, хай не в усіх, але конкретно в цьому питанні є підстави очікувати, що угорська сторона зіграє позитивну роль і допоможе вирішити цю проблему", – сказала Стефанішина.
Передісторія:
- Єврокомісія 22 березня оголосила пропозицію про підвищені тарифи на імпорт до ЄС зернових і олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі.
- Україна тривалий час закликає ЄС повністю заборонити російський агроімпорт. Під час саміту лідерів ЄС 21 березня президент України Володимир Зеленський назвав "нечесним", що у Європу везуть російську продовольчу продукцію у той час, як українське зерно викидають на асфальт чи залізничну колію.