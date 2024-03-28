Стефанішина: Україна розраховує на повну заборону імпорту російського зерна в ЄС

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна "просуватиме" в ЄС рішення щодо повної заборони імпорту російського зерна та допускає, що Угорщина його не заблокує.

Джерело: Стефанішина в інтерв'ю "Європейській правді", яке вийшло в рамках спецпроєкту "Торгові війни" за підтримки юридичної фірми "Ілляшев та Партнери"

Пряма мова Стефанішиної: "Запровадження додаткових тарифів не виключає того, що згодом може бути ухвалене рішення й про заборону. І Україна буде й надалі його просувати".

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Деталі: За її словами, Рішення про повну заборону імпорту російського зерна потребує більш тривалої дискусії у ЄС. Вона припустила, що його можуть ухвалити восени – якщо згоду дасть Угорщина, що буде головувати у Раді ЄС.

Стефанішина пояснила, що з Будапештом вже є домовленості в рамках механізму ліцензування українського агроімпорту, а в рамках діалогу з підготовки зустрічі президента Зеленського і прем'єр-міністра Орбана вже реалізовують низку домовленостей, у тому числі про відкриття нових пунктів пропуску. Також успішно йде діалог щодо інших інфраструктурних проєктів.

"Саме тому, хай не в усіх, але конкретно в цьому питанні є підстави очікувати, що угорська сторона зіграє позитивну роль і допоможе вирішити цю проблему", – сказала Стефанішина.

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