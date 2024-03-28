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Стефанишина: Украина рассчитывает на полный запрет импорта российского зерна в ЕС

"Европейская правда", Станислав ПогориловЧетверг, 28 марта 2024, 09:43
Стефанишина: Украина рассчитывает на полный запрет импорта российского зерна в ЕС
Ольга Стефанишина, фото: Getty Images

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина "будет продвигать" в ЕС решение о полном запрете импорта российского зерна и допускает, что Венгрия его не заблокирует.

Источник: Стефанишина в интервью "Европейской правде", которое вышло в рамках спецпроекта "Торговые войны" при поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"

Прямая речь Стефанишиной: "Введение дополнительных тарифов не исключает того, что впоследствии может быть принято решение и о запрете. И Украина будет и в дальнейшем его продвигать".

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Детали: По ее словам, решение о полном запрете импорта российского зерна требует более длительной дискуссии в ЕС. Она предположила, что его могут принять осенью - если согласие даст Венгрия, которая будет председательствовать в Совете ЕС.

Стефанишина пояснила, что с Будапештом уже есть договоренности в рамках механизма лицензирования украинского агроимпорта, а в рамках диалога по подготовке встречи президента Зеленского и премьер-министра Орбана уже реализуют ряд договоренностей, в том числе об открытии новых пунктов пропуска. Также успешно идет диалог по другим инфраструктурным проектам.

"Именно поэтому, пусть не во всех, но конкретно в этом вопросе есть основания ожидать, что венгерская сторона сыграет положительную роль и поможет решить эту проблему", – сказала Стефанишина.

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Предистория:

  • Еврокомиссия 22 марта объявила предложение о повышенных тарифах на импорт в ЕС зерновых и масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси.
  • Украина длительное время призывает ЕС полностью запретить российский агроимпорт. Во время саммита лидеров ЕС 21 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал "нечестным", что в Европу везут российскую продовольственную продукцию в то время, как украинское зерно выбрасывают на асфальт или железнодорожные пути.

Темы: ЕСРосcиязерно
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