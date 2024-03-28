ССО показали, як снайпери мінусують окупантів на Авдіївському напрямку

Снайпери Сил спеціальних операцій продовжують знищувати російських загарбників на Авдіївському напрямку фронту.

Джерело: пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ

Деталі: Повідомляється про факт, коли снайпери 3-го окремого полку ССО під час спостереження на Авдіївському напрямку зафіксували переміщення військовослужбовців противника. По ворожих цілях було відкрито вогонь, всіх окупантів знищили.

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Пряма мова снайпера з позивним "Вишня": "Ми забезпечуємо прикриття підрозділів, знищуємо диверсійно-розвідувальні групи та спостережні пункти противника у своїй зоні відповідальності. Наша злагоджена робота позитивно впливає на виконання бойових завдань".