Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ССО показали, як снайпери мінусують окупантів на Авдіївському напрямку

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 березня 2024, 09:53
ССО показали, як снайпери мінусують окупантів на Авдіївському напрямку
снайпер. ілюстративне фото ССО

Снайпери Сил спеціальних операцій продовжують знищувати російських загарбників на Авдіївському напрямку фронту.

Джерело: пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ

Деталі: Повідомляється про факт, коли снайпери 3-го окремого полку ССО під час спостереження на Авдіївському напрямку зафіксували переміщення військовослужбовців противника. По ворожих цілях було відкрито вогонь, всіх окупантів знищили.

Реклама:

Пряма мова снайпера з позивним "Вишня": "Ми забезпечуємо прикриття підрозділів, знищуємо диверсійно-розвідувальні групи та спостережні пункти противника у своїй зоні відповідальності. Наша злагоджена робота позитивно впливає на виконання бойових завдань".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ССОАвдіївкавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

ССО
HIMARS прицільно спалив російський "БУК"
По Слов'янському НПЗ у Росії відпрацювали дрони СБУ, ССО та Сил безпілотників – джерело
ССО завадили спробі ворога замінувати підходи до Дніпра на Херсонщині
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: