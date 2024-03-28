ССО показали, как снайперы минусуют оккупантов на Авдеевском направлении
Четверг, 28 марта 2024, 09:53
Снайперы Сил специальных операций продолжают уничтожать российских захватчиков на Авдеевском направлении фронта.
Источник: пресс-служба Сил специальных операций ВСУ
Детали: Сообщается о факте, когда снайперы 3-го отдельного полка ССО во время наблюдения на Авдеевском направлении зафиксировали перемещение военнослужащих противника. По вражеским целям был открыт огонь, всех оккупантов уничтожили.
Реклама:
Прямая речь снайпера с позывным "Вишня": "Мы обеспечиваем прикрытие подразделений, уничтожаем диверсионно-разведывательные группы и наблюдательные пункты противника в своей зоне ответственности. Наша слаженная работа положительно влияет на выполнение боевых задач".
ВИДЕО ДНЯ