ССО показали, как снайперы минусуют оккупантов на Авдеевском направлении

Снайперы Сил специальных операций продолжают уничтожать российских захватчиков на Авдеевском направлении фронта.

Источник: пресс-служба Сил специальных операций ВСУ

Детали: Сообщается о факте, когда снайперы 3-го отдельного полка ССО во время наблюдения на Авдеевском направлении зафиксировали перемещение военнослужащих противника. По вражеским целям был открыт огонь, всех оккупантов уничтожили.

Реклама:

Прямая речь снайпера с позывным "Вишня": "Мы обеспечиваем прикрытие подразделений, уничтожаем диверсионно-разведывательные группы и наблюдательные пункты противника в своей зоне ответственности. Наша слаженная работа положительно влияет на выполнение боевых задач".