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ССО показали, как снайперы минусуют оккупантов на Авдеевском направлении

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 марта 2024, 09:53
ССО показали, как снайперы минусуют оккупантов на Авдеевском направлении
снайпер. иллюстративное фото ССО

Снайперы Сил специальных операций продолжают уничтожать российских захватчиков на Авдеевском направлении фронта.

Источник: пресс-служба Сил специальных операций ВСУ

Детали: Сообщается о факте, когда снайперы 3-го отдельного полка ССО во время наблюдения на Авдеевском направлении зафиксировали перемещение военнослужащих противника. По вражеским целям был открыт огонь, всех оккупантов уничтожили.

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Прямая речь снайпера с позывным "Вишня": "Мы обеспечиваем прикрытие подразделений, уничтожаем диверсионно-разведывательные группы и наблюдательные пункты противника в своей зоне ответственности. Наша слаженная работа положительно влияет на выполнение боевых задач".

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Темы: ССОАвдеевкавойна
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