Росіяни кілька разів атакували дронами Берислав, троє постраждалих

28 березня росіяни кілька разів атакували Берислав з дронів, внаслідок скидання вибухівки постраждали троє людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "З самого ранку російські окупанти атакують Берислав. Вкотре місто опинилося під ударом ворожих безпілотників. Внаслідок скидання вибухівки постраждав 38-річний місцевий житель".

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Деталі: Повідомляється, що у потерпілого – вибухова травма, поранення руки та ноги. Йому вже надали необхідну медичну допомогу.

Оновлено: Згодом Херсонська ОВА написала про ще одну атаку дронів на місто. Постраждали ще двоє чоловіків.

Дослівно: "55-річний чоловік отримав вибухову травму та множині уламкові поранення ноги. У 43-річного місцевого жителя діагностували контузію, черепно-мозкову травму, поранення голови та ноги".

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