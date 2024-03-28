Росіяни кілька разів атакували дронами Берислав, троє постраждалих
28 березня росіяни кілька разів атакували Берислав з дронів, внаслідок скидання вибухівки постраждали троє людей.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "З самого ранку російські окупанти атакують Берислав. Вкотре місто опинилося під ударом ворожих безпілотників. Внаслідок скидання вибухівки постраждав 38-річний місцевий житель".
Деталі: Повідомляється, що у потерпілого – вибухова травма, поранення руки та ноги. Йому вже надали необхідну медичну допомогу.
Оновлено: Згодом Херсонська ОВА написала про ще одну атаку дронів на місто. Постраждали ще двоє чоловіків.
Дослівно: "55-річний чоловік отримав вибухову травму та множині уламкові поранення ноги. У 43-річного місцевого жителя діагностували контузію, черепно-мозкову травму, поранення голови та ноги".