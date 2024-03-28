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Россияне несколько раз атаковали дронами Берислав, трое пострадавших

Анастасия ПроцЧетверг, 28 марта 2024, 09:46
Россияне несколько раз атаковали дронами Берислав, трое пострадавших
Иллюстрационное фото: Getty Images

28 марта россияне несколько раз атаковали Берислав с дронов, в результате сброса взрывчатки пострадали три человека.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "С самого утра российские оккупанты атакуют Берислав. В очередной раз город оказался под ударом вражеских беспилотников. В результате сброса взрывчатки пострадал 38-летний местный житель".

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Детали: Сообщается, что у пострадавшего - взрывная травма, ранения руки и ноги. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Обновлено: Впоследствии Херсонская ОГА написала о еще одной атаке дронов на город. Пострадали еще двое мужчин.

Дословно: "55-летний мужчина получил взрывную травму и множественные осколочные ранения ноги. У 43-летнего местного жителя диагностировали контузию, черепно-мозговую травму, ранения головы и ноги".

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Темы: Херсонская областьРосcиявойна
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