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Блокування кордону: в уряді зізналися, що діалогу з Польщею немає

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 березня 2024, 10:49
Блокування кордону: в уряді зізналися, що діалогу з Польщею немає
Фото: Getty Images

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повдомила, що Україна станом на сьогодні не має діалогу з Польщею стосовно вирішення проблеми з розблокування кордону.

Джерело: інтерв'ю Стефанішиної "Європейській правді" в рамках спецпроєкту "Торгові війни" за підтримки юридичної фірми "Ілляшев та Партнери"

Пряма мова Стефанішиної: "Проте, маючи переговори щодо моніторингу експорту та імпорту певної продукції, ми не маємо діалогу стосовно того, як завершити кризу, пов'язану з блокуванням українського кордону".

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Деталі: За її словами, з боку польського уряду не видно готовності до поступок.

Уряд Польщі, за словами Стефанішиної, сам має бути зацікавлений у тому, щоб врегулювати ситуацію всередині країни, оскільки криза вже має ширший порядок денний, аніж Україна – блокування відбувається й на кордоні з балтійськими країнами, і з Німеччиною.

"Це комплексна внутрішня ситуація, також пов'язана з виборами. І ми готові піти назустріч польській стороні, ми перебуваємо з ними у діалозі. Але на сьогодні ми не бачимо розуміння стосовно того, як завершити цю кризову ситуацію", – зазначила віцепрем’єрка.

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Вона також розповіла, що в уряду "у повній бойовій готовності" є увесь арсенал юридичних інструментів, які можна застосувати у відповідь на недружню торговельну політику.

"Водночас ми розуміємо, що такий юридичний процес мав би сенс в умовах більш мирного часу. Це досить тривалий процес, тоді як нам потрібно якось виживати", – сказала Стефанішина.

Вона висловила сподівання, що посли країн ЄС у п’ятницю, 29 березня, остаточно затвердять продовження дії автономних торгових преференцій для України. 

Що було раніше: Напередодні лідер парламентської фракції проурядової Польської селянської партії Кшиштоф Пащик повідомив, що Варшава та Київ близькі до угоди про імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Теми: ПольщакордонУкраїна
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