Блокировка границы: в правительстве признались, что диалога с Польшей нет

Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Украина по состоянию на сегодня не имеет диалога с Польшей относительно решения проблемы по разблокированию границы.

Источник: интервью Стефанишиной "Европейской правде" в рамках спецпроекта "Торговые войны" при поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"

Прямая речь Стефанишиной: "Однако, имея переговоры по мониторингу экспорта и импорта определенной продукции, мы не имеем диалога о том, как завершить кризис, связанный с блокированием украинской границы".

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Детали: По ее словам, со стороны польского правительства не видно готовности к уступкам.

Правительство Польши, по словам Стефанишиной, само должно быть заинтересовано в том, чтобы урегулировать ситуацию внутри страны, поскольку кризис уже получил более широкую повестку дня, чем Украина – блокирование происходит и на границе с балтийскими странами, и с Германией.

"Это комплексная внутренняя ситуация, также связанная с выборами. И мы готовы пойти навстречу польской стороне, мы находимся с ними в диалоге. Но на сегодня мы не видим понимания, как завершить эту кризисную ситуацию", – отметила вице-премьер.

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Она также рассказала, что у правительства "в полной боевой готовности" есть весь арсенал юридических инструментов, которые можно применить в ответ на недружественную торговую политику.

"В то же время мы понимаем, что такой юридический процесс имел бы смысл в условиях более мирного времени. Это достаточно длительный процесс, тогда как нам нужно как-то выживать", – сказала Стефанишина.

Она выразила надежду, что послы стран ЕС в пятницу, 29 марта, окончательно утвердят продление действия автономных торговых преференций для Украины.

Что предшествовало: Накануне лидер парламентской фракции проправительственной Польской селянской партии Кшиштоф Пащик сообщил, что Варшава и Киев близки к соглашению об импорте сельскохозяйственной продукции из Украины.