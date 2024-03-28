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Росіяни обстріляли один із вишів Херсона: у фасаді величезні діри

Олександр ШумілінЧетвер, 28 березня 2024, 11:31
Росіяни обстріляли один із вишів Херсона: у фасаді величезні діри
Фото: "Суспільне Херсон"

Близько четвертої ранку російські війська обстріляли один із вищих навчальних закладів Херсона.

Джерело: повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, "Суспільне Херсон"

Пряма мова: "Величезна діра у стіні, потрощені аудиторії, вибиті шибки. Такий вигляд нині має один із вищих навчальних закладів Херсона. Сьогодні близько четвертої ранку по головному корпусу університету вдарила російська армія".

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Деталі: Прокудін також розповів, що 27 березня ввечері окупанти обстріляли житловий квартал у центральній частині міста, де один із "прильотів" прийшовся прямо по будинку. "Внаслідок цих обстрілів постраждалих немає", - написав він.

Передісторія:

  • Раніше у четвер Прокудін повідомив, що у селі Червоний Маяк Херсонської області на російській міні підірвались двоє чоловіків, один із них загинув.

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Теми: Херсонобстріл
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