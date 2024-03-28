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Россияне обстреляли один из вузов Херсона: в фасаде огромные дыры

Александр ШумилинЧетверг, 28 марта 2024, 11:31
Россияне обстреляли один из вузов Херсона: в фасаде огромные дыры
Фото: "Суспільне Херсон"

Около четырех утра российские войска обстреляли один из высших учебных заведений Херсона.

Источник: сообщение председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина, "Суспільне Херсон"

Прямая речь: "Огромная дыра в стене, разбитые аудитории, выбитые стекла. Так выглядит сейчас одно из высших учебных заведений Херсона. Сегодня около четырех утра по главному корпусу университета ударила российская армия".

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Детали: Прокудин также рассказал, что 27 марта вечером оккупанты обстреляли жилой квартал в центральной части города, где один из "прилетов" пришелся прямо по дому. "В результате этих обстрелов пострадавших нет", - написал он.

 
 

Предыстория:

  • Ранее в четверг Прокудин сообщил, что в селе Красный Маяк Херсонской области на российской мине подорвались двое мужчин, один из них погиб.

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Темы: Херсонобстрел
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