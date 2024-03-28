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Шмигаль прибув на переговори до Польщі

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 березня 2024, 11:44
Шмигаль прибув на переговори до Польщі
Денис Шмигаль, Дональд Туск, фото: Telegram

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 28 березня, прибув до польської столиці Варшави на міжурядові консультації за участі польского колеги Дональда Туска, де спробує вирішити суперечливі питання у відносинах з сусідньою країною.

Джерело: "Європейська правда", Туск у  соцмержі Х

Пряма мова Туска: "Денисе Шмигаль, ласкаво просимо до Варшави! Без вільної України не буде безпечної Європи".

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Керівник канцелярії прем'єр-міністра Ян Грабець сказав напередодні зустрічі Туска та Шмигаля, що "важко очікувати якогось прориву після цих переговорів, якоїсь спеціальної домовленості, наприклад, щодо питань сільського господарства".

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Очікують, що на зустрічі йтиметься не лише про ситуацію в сільському господарстві та на польсько-українському кордоні, а й про спільне виробництво боєприпасів, енергетику, передачу електроенергії та культуру.

У вівторок заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна заявив, що також можуть обговорювати вступ України до ЄС і НАТО та історичні питання.

Передісторія:

  • Напередодні переговорів Туска та Шмигаля віцепрем’єрка Ольга Стефанішина розповіла "ЄП", що Україна станом на сьогодні не має діалогу з Польщею стосовно розблокування кордону.
  • Раніше Туск висловив сподівання, що польська та українська сторони досягнуть домовленості щодо сільськогосподарських питань до зустрічі урядів у Варшаві, але цього не сталося.

Теми: ПольщаУкраїнаШмигаль
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