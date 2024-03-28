Шмыгаль прибыл на переговоры в Польшу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 28 марта, прибыл в польскую столицу Варшаву на межправительственные консультации с участием польского коллеги Дональда Туска, где попытается решить спорные вопросы в отношениях с соседней страной.

Источник: "Европейская правда", Туск в соцмерже Х

Прямая речь Туска: "Денис Шмыгаль, добро пожаловать в Варшаву! Без свободной Украины не будет безопасной Европы".

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.@Denys_Shmyhal, witaj w Warszawie!



Nie będzie bezpiecznej Europy bez wolnej Ukrainy. pic.twitter.com/BOAKtTUe8A — Donald Tusk (@donaldtusk) March 28, 2024

Руководитель канцелярии премьер-министра Ян Грабец сказал накануне встречи Туска и Шмыгаля, что "трудно ожидать какого-то прорыва после этих переговоров, какой-то специальной договоренности, например, по вопросам сельского хозяйства".

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Ожидается, что на встрече речь пойдет не только о ситуации в сельском хозяйстве и на польско-украинской границе, но и о совместном производстве боеприпасов, энергетике, передаче электроэнергии и культуре.

Во вторник заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна заявил, что также могут обсуждать вступление Украины в ЕС и НАТО и исторические вопросы.

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