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Шмыгаль прибыл на переговоры в Польшу

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 28 марта 2024, 11:44
Шмыгаль прибыл на переговоры в Польшу
Денис Шмыгаль, Дональд Туск, фото: Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 28 марта, прибыл в польскую столицу Варшаву на межправительственные консультации с участием польского коллеги Дональда Туска, где попытается решить спорные вопросы в отношениях с соседней страной.

Источник: "Европейская правда", Туск в соцмерже Х

Прямая речь Туска: "Денис Шмыгаль, добро пожаловать в Варшаву! Без свободной Украины не будет безопасной Европы".

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Руководитель канцелярии премьер-министра Ян Грабец сказал накануне встречи Туска и Шмыгаля, что "трудно ожидать какого-то прорыва после этих переговоров, какой-то специальной договоренности, например, по вопросам сельского хозяйства".

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Ожидается, что на встрече речь пойдет не только о ситуации в сельском хозяйстве и на польско-украинской границе, но и о совместном производстве боеприпасов, энергетике, передаче электроэнергии и культуре.

Во вторник заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна заявил, что также могут обсуждать вступление Украины в ЕС и НАТО и исторические вопросы.

Предистория:

  • Накануне переговоров Туска и Шмыгаля вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала "ЕП", что Украина по состоянию на сегодня не имеет диалога с Польшей относительно разблокирования границы.
  • Ранее Туск выразил надежду, что польская и украинская стороны достигнут договоренности по сельскохозяйственным вопросам до встречи правительств в Варшаве, но этого не произошло.

Темы: ПольшаУкраинаШмыгаль
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