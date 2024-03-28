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Шольц каже, що не спілкувався з Путіним із грудня 2022 року і пригадав довгий стіл у Кремлі

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 березня 2024, 12:50
Шольц каже, що не спілкувався з Путіним із грудня 2022 року і пригадав довгий стіл у Кремлі
Олаф Шольц, володимир Путін, фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не спілкувався з правителем Росії Володимиром Путіним Путіним із грудня 2022 року, хоча до цього контакти були частішими.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Märkische Allgemeine

Пряма мова Шольца: "Наш останній телефонний дзвінок був у грудні 2022 року – до цього ми спілкувалися частіше".

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Деталі: За кілька днів до того, як Росія почала свою повномасштабну війну в лютому 2022 року, Шольц відвідав Путіна в Москві, де вони сиділи за довгим столом.

"За кілька днів до війни ми дуже довго розмовляли особисто в Москві. Пам'ятаєте той довгий стіл, за яким мені доводилося сидіти з ним, бо він був стурбований коронавірусом? Ми обговорювали це більше чотирьох годин", – пригадав Шольц.

Він додав, що рішення про припинення війни перебуває у руках Путіна.

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"Дозвольте мені дуже чітко сказати одне: мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська", – зазначив канцлер.

Шольц також наполіг, що його рішення не поставляти Україні крилаті ракети Taurus пов’язане з прагненням запобігти прямому зіткненню Росії та НАТО.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зізнався, що отримує "роздратовані коментарі" від Німеччини, коли Україна закликає Берлін передати далекобійні ракети Taurus.

Теми: ШольцПутінвійна
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