Шольц говорит, что не общался с Путиным с декабря 2022 года и вспомнил долгий стол в Кремле

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не общался с правителем России Владимиром Путиным Путиным с декабря 2022 года, хотя до этого контакты были более частыми.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Märkische Allgemeine

Прямая речь Шольца: "Наш последний телефонный звонок был в декабре 2022 года - до этого мы общались чаще".

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Детали: За несколько дней до того, как Россия начала свою полномасштабную войну в феврале 2022 года, Шольц посетил Путина в Москве, где они сидели за длинным столом.

"За несколько дней до войны мы очень долго разговаривали лично в Москве. Помните тот длинный стол, за которым мне приходилось сидеть с ним, потому что он был обеспокоен коронавирусом? Мы обсуждали это более четырех часов", - вспомнил Шольц.

Он добавил, что решение о прекращении войны находится в руках Путина.

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"Позвольте мне очень четко сказать одно: мир возможен в любое время. Путин просто должен прекратить свою варварскую кампанию и вывести свои войска", – отметил канцлер.

Шольц также настоял, что его решение не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus связано со стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признался, что получает "раздраженные комментарии" от Германии, когда Украина призывает Берлин передать дальнобойные ракеты Taurus.