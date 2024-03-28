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Поляки розблокували рух вантажівок у КПП "Угринів-Долгобичув" до 2 квітня

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 28 березня 2024, 14:15
Поляки розблокували рух вантажівок у КПП Угринів-Долгобичув до 2 квітня
Ілюстраційне фото: Getty Images

Державна прикордонна служба повідомила, що 28 березня польські протестувальники призупинили блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" орієнтовно до 2 квітня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Держприкордонслужбу України

Деталі: "У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершилося блокування руху вантажівок у обох напрямках", – зазначили прикордонники.

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З польського боку повідомили, що пропуск вантажівок здійснюється у звичайному режимі. У черзі – близько 120 фур. 

"Разом з тим суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 02 квітня", – додають у ДПСУ. 

Нагадаємо, станом на неділю польські протестувальники блокували рух на трьох КПП – "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська",  при цьому на двох останніх українські вантажівки взагалі не пропускали з України в Польщу. 

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В уряді України визнали, що не знають, як розблокувати кордон з Польщею, тому що діалогу фактично немає і з польського боку немає готовності до поступок.

Теми: ПольщаУкраїнакордон
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