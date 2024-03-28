Поляки разблокировали движение грузовиков в КПП "Угринов-Долгобичув" до 2 апреля

Государственная пограничная служба сообщила, что 28 марта польские протестующие приостановили блокирование движения грузовиков в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" ориентировочно до 2 апреля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Госпогранслужбу Украины

Детали: Польские протестующие приостановили блокаду на пункте пропуска на границе с Польшей "Угринов-Долгобичув" ориентировочно до 2 апреля.

Реклама:

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Госпогранслужба Украины, отметив, что получила такое сообщение от польской стороны.

"В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" временно завершилось блокирование движения грузовиков в обоих направлениях", - отметили пограничники.

С польской стороны сообщили, что пропуск грузовиков осуществляется в обычном режиме. В очереди - около 120 фур.

ВИДЕО ДНЯ

"Вместе с тем смежная сторона сообщила, что ритмичный пропуск тяжеловозов ориентировочно продлится до 02 апреля", - добавляют в ГПСУ.

Напомним, по состоянию на воскресенье польские протестующие блокировали движение на трех КПП - "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская", при этом на двух последних украинские грузовики вообще не пропускали из Украины в Польшу.

В правительстве Украины признали, что не знают, как разблокировать границу с Польшей, потому что диалога фактически нет и с польской стороны нет готовности к уступкам.