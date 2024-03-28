РФ створює нову адмінеліту на окупованих територіях України – розвідка Британії

Розвідка Великої Британії розповіла про політику русифікації на окупованих Росією територіях України для приведення їхньої правової та політичної системи у відповідність до законодавства РФ.

Джерело: "Європейська правда", розвідувальний огляд британського Міноборони за 28 березня

Деталі: У відомстві зазначили, що ці заходи пов'язані з планами російського лідера Володимира Путіна створити нову адміністративну еліту, про що йшлося в його зверненні до нації минулого місяця, а також з видачею в січні 2024 року президентського указу про створення нового кадрового резерву.

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Британські аналітики звернули увагу на те, що російська академія народного господарства і державної служби відкриває магістратуру за спеціальністю "Державне і муніципальне управління", яка, за словами представника вишу, надасть випускникам навички для роботи на всіх рівнях влади, зокрема на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Відомство також вказало на заяву мністр юстиції РФ Костянтина Чуйченка про те, що Москва створила 58 федеральних установ виконання покарань на тимчасово окупованих територіях України.

"Ймовірно, створення магістерської програми частково спрямоване на подолання дефіциту бажаючих, а також кваліфікованих кадрів на російських державних посадах на тимчасово окупованих територіях України", – йдеться в огляді.

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Інші русифікаторські заходи, відзначає розвідка, наразы включають "поширення системи правосуддя РФ, нав'язування російської освітньої програми, видачу паспортів РФ та розбудову російської телекомунікаційної інфраструктури".

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