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РФ створює нову адмінеліту на окупованих територіях України – розвідка Британії

Андрій Синявський, Альона Мазуренко Четвер, 28 березня 2024, 15:27
РФ створює нову адмінеліту на окупованих територіях України – розвідка Британії
ЗНИЩЕНІ ОБСТРІЛАМИ БУДИНКИ У МАРІУПОЛІ, ФОТО З TELEGRAM МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Розвідка Великої Британії розповіла про політику русифікації на окупованих Росією територіях України для приведення їхньої правової та політичної системи у відповідність до законодавства РФ. 

Джерело: "Європейська правда", розвідувальний огляд британського Міноборони за 28 березня

Деталі: У відомстві зазначили, що ці заходи пов'язані з планами російського лідера Володимира Путіна створити нову адміністративну еліту, про що йшлося в його зверненні до нації минулого місяця, а також з видачею в січні 2024 року президентського указу про створення нового кадрового резерву.

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Британські аналітики звернули увагу на те, що російська академія народного господарства і державної служби відкриває магістратуру за спеціальністю "Державне і муніципальне управління", яка, за словами представника вишу, надасть випускникам навички для роботи на всіх рівнях влади, зокрема на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Відомство також вказало на заяву мністр юстиції РФ Костянтина Чуйченка про те, що Москва створила 58 федеральних установ виконання покарань на тимчасово окупованих територіях України.

"Ймовірно, створення магістерської програми частково спрямоване на подолання дефіциту бажаючих, а також кваліфікованих кадрів на російських державних посадах на тимчасово окупованих територіях України", – йдеться в огляді.

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Інші русифікаторські заходи, відзначає розвідка, наразы включають "поширення системи правосуддя РФ, нав'язування російської освітньої програми, видачу паспортів РФ та розбудову російської телекомунікаційної інфраструктури".

Нагадаємо:

  • Напередодні розвідка Великої Британії проаналізувала заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про створення Дніпровської флотилії та бригади катерів.
  • Раніше розвідка Великої Британії розповіла, що РФ зіткнулася з дилемою щодо новостворених підрозділів: чи залишати їх у місцях дислокації після створення, чи перекидати їх для участі у воєнних діях в Україні.
  • Також британська розвідка проаналізувала, чи здатна РФ сформувати і забезпечити дві нові армії, створення яких раніше анонсував російський міністр оборони Сергєй Шойгу.
  • Перед цим йшлося про ситуацію з будівництвом Росією залізничної лінії через тимчасово окуповані території України.

Теми: розвідкаВелика БританіяРосіяокупація
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