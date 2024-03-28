РФ создает новую админэлиту на оккупированных территориях Украины – разведка Британии

Разведка Великобритании рассказала о политике русификации на оккупированных Россией территориях Украины для приведения их правовой и политической системы в соответствие с законодательством РФ.

Источник: "Европейская правда", разведывательный обзор британского Минобороны за 28 марта

Детали: В ведомстве отметили, что эти меры связаны с планами российского лидера Владимира Путина создать новую административную элиту, о чем говорилось в его обращении к нации в прошлом месяце, а также с выдачей в январе 2024 года президентского указа о создании нового кадрового резерва.

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Британские аналитики обратили внимание на то, что российская академия народного хозяйства и государственной службы открывает магистратуру по специальности "Государственное и муниципальное управление", которая, по словам представителя вуза, предоставит выпускникам навыки для работы на всех уровнях власти, в том числе на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Ведомство также указало на заявление министр юстиции РФ Константина Чуйченко о том, что Москва создала 58 федеральных учреждений исполнения наказаний на временно оккупированных территориях Украины.

"Вероятно, создание магистерской программы частично направлено на преодоление дефицита желающих, а также квалифицированных кадров на российских государственных должностях на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в обзоре.

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Другие русификаторские меры, отмечает разведка, на сегодня включают распространение системы правосудия РФ, навязывание российской образовательной программы, выдачу паспортов РФ и развитие российской телекоммуникационной инфраструктуры.

Напомним: