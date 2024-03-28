У Херсоні росіяни обстріляли таксі: водій загинув, ще 2 людей поранено
Четвер, 28 березня 2024, 16:36
У Херсоні російські військові обстріляли таксі, внаслідок чого водій загинув, ще двоє людей дістали поранення.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "У Херсоні російські окупанти обстріляли таксі. На жаль, від отриманих поранень на місці загинув водій автомобіля. Мої співчуття рідним та близьким".
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Деталі: За словами Прокудіна, двоє пасажирів, 36-річний чоловік та 39-річна жінка, поранені. Їх доставили до лікарні, де надають медичну допомогу.
Передісторія: 27 березня російські війська скинули вибухівку на жителя села Веселе на Херсонщині.
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