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У Херсоні росіяни обстріляли таксі: водій загинув, ще 2 людей поранено

Олександр ШумілінЧетвер, 28 березня 2024, 16:36
У Херсоні росіяни обстріляли таксі: водій загинув, ще 2 людей поранено
Фото: Олександр Прокудін

У Херсоні російські військові обстріляли таксі, внаслідок чого водій загинув, ще двоє людей дістали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "У Херсоні російські окупанти обстріляли таксі. На жаль, від отриманих поранень на місці загинув водій автомобіля. Мої співчуття рідним та близьким".

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Деталі: За словами Прокудіна, двоє пасажирів, 36-річний чоловік та 39-річна жінка, поранені. Їх доставили до лікарні, де надають медичну допомогу.

Передісторія: 27 березня російські війська скинули вибухівку на жителя села Веселе на Херсонщині.





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Теми: Херсонвійнаобстріл
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