В Херсоне россияне обстреляли такси: водитель погиб, еще 2 человека ранены
Четверг, 28 марта 2024, 16:36
В Херсоне российские военные обстреляли такси, в результате чего водитель погиб, еще два человека получили ранения.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь Прокудина: "В Херсоне российские оккупанты обстреляли такси. К сожалению, от полученных ранений на месте погиб водитель автомобиля. Мои соболезнования родным и близким".
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Детали: По словам Прокудина, двое пассажиров, 36-летний мужчина и 39-летняя женщина, ранены. Их доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь.
- Предыстория: 27 марта российские войска сбросили взрывчатку на жителя села Веселое на Херсонщине.