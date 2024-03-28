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В Херсоне россияне обстреляли такси: водитель погиб, еще 2 человека ранены

Александр ШумилинЧетверг, 28 марта 2024, 16:36
В Херсоне россияне обстреляли такси: водитель погиб, еще 2 человека ранены
Фото: Александр Прокудин

В Херсоне российские военные обстреляли такси, в результате чего водитель погиб, еще два человека получили ранения.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "В Херсоне российские оккупанты обстреляли такси. К сожалению, от полученных ранений на месте погиб водитель автомобиля. Мои соболезнования родным и близким".

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Детали: По словам Прокудина, двое пассажиров, 36-летний мужчина и 39-летняя женщина, ранены. Их доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь.

  • Предыстория: 27 марта российские войска сбросили взрывчатку на жителя села Веселое на Херсонщине.

Темы: Херсонвойнаобстрел
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