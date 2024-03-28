Поблизу Севастополя в окупованому Криму впав російський бойовий літак.

Джерело: повідомлення так званого губернатора міста Михайла Розважаєва

Пряма мова: "У море впав військовий літак".

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Деталі: За його словами, пілот катапультувався. Місцеві Telegram-канали опублікували відео падаючого палаючого літака. "У Севастополі російські вояки збили власний літак - він злітав з аеродрому Бельбек", - сказано в одному з них.

Перед цим в регіоні пролунав вибух. За непідтвердженою інформацією над Севастополем росіяни збили власний винищувач Су-27.