В окупованому Криму впав російський бойовий літак
Четвер, 28 березня 2024, 17:45
Поблизу Севастополя в окупованому Криму впав російський бойовий літак.
Джерело: повідомлення так званого губернатора міста Михайла Розважаєва
Пряма мова: "У море впав військовий літак".
Реклама:
Деталі: За його словами, пілот катапультувався. Місцеві Telegram-канали опублікували відео падаючого палаючого літака. "У Севастополі російські вояки збили власний літак - він злітав з аеродрому Бельбек", - сказано в одному з них.
Перед цим в регіоні пролунав вибух. За непідтвердженою інформацією над Севастополем росіяни збили власний винищувач Су-27.
Падіння російського літака в Криму pic.twitter.com/ZXvUc7MWd7— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 28, 2024ВІДЕО ДНЯ