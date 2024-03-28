Вблизи Севастополя в оккупированном Крыму упал российский боевой самолет.

Источник: сообщение так называемого губернатора города Михаила Розважаева, анонимный Telegram-канал "Крымский ветер"

Прямая речь Розважаева: "В море упал военный самолет".

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Детали: По его словам, пилот катапультировался. Местные Telegram-каналы опубликовали видео падающего горящего самолета. "В Севастополе российские военные сбили собственный самолет - он взлетал с аэродрома Бельбек", - сказано в одном из них.

Перед этим в регионе прогремел взрыв. По неподтвержденной информации над Севастополем россияне сбили собственный истребитель Су-27.