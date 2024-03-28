В оккупированном Крыму упал российский боевой самолет
Четверг, 28 марта 2024, 17:45
Вблизи Севастополя в оккупированном Крыму упал российский боевой самолет.
Источник: сообщение так называемого губернатора города Михаила Розважаева, анонимный Telegram-канал "Крымский ветер"
Прямая речь Розважаева: "В море упал военный самолет".
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Детали: По его словам, пилот катапультировался. Местные Telegram-каналы опубликовали видео падающего горящего самолета. "В Севастополе российские военные сбили собственный самолет - он взлетал с аэродрома Бельбек", - сказано в одном из них.
Перед этим в регионе прогремел взрыв. По неподтвержденной информации над Севастополем россияне сбили собственный истребитель Су-27.
Падіння російського літака в Криму pic.twitter.com/ZXvUc7MWd7— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 28, 2024ВИДЕО ДНЯ