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Через останні удари РФ по інфраструктурі зібрали Раду Україна-НАТО

Марія Ємець, Тетяна ОлійникЧетвер, 28 березня 2024, 18:16
Через останні удари РФ по інфраструктурі зібрали Раду Україна-НАТО
Наслідки російської атаки на ДніпроГЕС 22 березня. Фото з соцмереж

Київ ініціював позачергове засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі через останні масштабні обстріли Росією критичної інфраструктури. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сторінку представництва України у НАТО

Деталі: Зустріч проходила 28 березня у штаб-квартирі НАТО на рівні послів. Її скликали за ініціативою української сторони після останніх ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі, один з яких називають найбільшою атакою на українську енергосистему за час повномасштабної війни. 

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"Міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників про наслідки російських атак, заходи з реагування, які вживаються Україною, та закликав держави-члени НАТО надати додаткові системи ППО та ПРО і ракети до них для того, щоб захистити українські міста і громадян", – розповіли у представництві. 

Планова зустріч Ради Україна-НАТО анонсована на 4 квітня, у рамках міністерської зустрічі до 75-річчя створення Альянсу. Для участі у ній міністр закордонних справ України особисто вирушить до Брюсселя. 

Теми: НАТО
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