Из-за последних ударов РФ по инфраструктуре собрали Совет Украина-НАТО

Киев инициировал внеочередное заседание Совета Украина-НАТО в Брюсселе из-за последних масштабных обстрелов Россией критической инфраструктуры.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на страницу представительства Украины в НАТО

Детали: Встреча проходила 28 марта в штаб-квартире НАТО на уровне послов. Ее созвали по инициативе украинской стороны после последних ракетных ударов России по критической инфраструктуре, один из которых называют крупнейшей атакой на украинскую энергосистему за время полномасштабной войны.

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"Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников о последствиях российских атак, меры по реагированию, которые принимаются Украиной, и призвал государства-члены НАТО предоставить дополнительные системы ПВО и ПРО и ракеты к ним для того, чтобы защитить украинские города и граждан", – рассказали в представительстве.

Плановая встреча Совета Украина-НАТО анонсирована на 4 апреля, в рамках министерской встречи к 75-летию создания Альянса. Для участия в ней министр иностранных дел Украины лично отправится в Брюссель.