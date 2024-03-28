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На Одещині встановили понад 5000 бетонних "зубів дракона" 

Олександр ШумілінЧетвер, 28 березня 2024, 18:53
На Одещині встановили понад 5000 бетонних зубів дракона 
Фото: СтратКом

На Одещині встановили понад 5 тисяч бетонних пірамідок, так званих "зубів дракона", в рамках розбудови системи оборони області. 

Джерело: Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Обласна державна адміністрація регіону інформує про розбудову сучасних фортифікацій, які передбачають систему траншей, бліндажів та інших укриттів, як для особового складу, так і техніки".

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Фото: СтратКом
 
Фото: СтратКом

Деталі: Повідомляється, що окопи захищені від протікання гідроізоляцією, укріпленні деревиною та насипом. 

Передісторія:

  • 4 березня "Арміяінформ" показала, як облаштовують двометрові окопи на Донеччині. 

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Теми: війнаОдеська область
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