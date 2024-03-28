На Одещині встановили понад 5000 бетонних "зубів дракона"
Четвер, 28 березня 2024, 18:53
На Одещині встановили понад 5 тисяч бетонних пірамідок, так званих "зубів дракона", в рамках розбудови системи оборони області.
Джерело: Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Обласна державна адміністрація регіону інформує про розбудову сучасних фортифікацій, які передбачають систему траншей, бліндажів та інших укриттів, як для особового складу, так і техніки".
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Деталі: Повідомляється, що окопи захищені від протікання гідроізоляцією, укріпленні деревиною та насипом.
Передісторія:
- 4 березня "Арміяінформ" показала, як облаштовують двометрові окопи на Донеччині.
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