В Одесской области установили более 5000 бетонных "зубов дракона"

В Одесской области установили более 5 тысяч бетонных пирамидок, так называемых "зубов дракона", в рамках развития системы обороны области.

Источник: Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в Telegram

Дословно: "Областная государственная администрация региона информирует о развитии современных фортификаций, которые предусматривают систему траншей, блиндажей и других укрытий, как для личного состава, так и техники".

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Фото: СтратКом

Фото: СтратКом

Детали: Сообщается, что окопы защищены от протекания гидроизоляцией, укреплены древесиной и насыпью.

Предыстория:

4 марта "Армияинформ" показала, как обустраивают двухметровые окопы в Донецкой области.