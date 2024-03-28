В Одесской области установили более 5000 бетонных "зубов дракона"
Четверг, 28 марта 2024, 18:53
В Одесской области установили более 5 тысяч бетонных пирамидок, так называемых "зубов дракона", в рамках развития системы обороны области.
Источник: Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в Telegram
Дословно: "Областная государственная администрация региона информирует о развитии современных фортификаций, которые предусматривают систему траншей, блиндажей и других укрытий, как для личного состава, так и техники".
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Детали: Сообщается, что окопы защищены от протекания гидроизоляцией, укреплены древесиной и насыпью.
Предыстория:
- 4 марта "Армияинформ" показала, как обустраивают двухметровые окопы в Донецкой области.
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