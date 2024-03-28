Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Одесской области установили более 5000 бетонных "зубов дракона"

Александр ШумилинЧетверг, 28 марта 2024, 18:53
В Одесской области установили более 5000 бетонных зубов дракона
Фото: СтратКом

В Одесской области установили более 5 тысяч бетонных пирамидок, так называемых "зубов дракона", в рамках развития системы обороны области.

Источник: Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в Telegram

Дословно: "Областная государственная администрация региона информирует о развитии современных фортификаций, которые предусматривают систему траншей, блиндажей и других укрытий, как для личного состава, так и техники".

Реклама:
 
Фото: СтратКом
 
Фото: СтратКом

Детали: Сообщается, что окопы защищены от протекания гидроизоляцией, укреплены древесиной и насыпью.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

война
Россия 10 раз атаковала Никопольщину, повреждены лицей и жилые дома
Зеленский: РФ готовится к новому наступлению в мае-июне, мы – не готовы к этому
В Херсоне россияне обстреляли такси: водитель погиб, еще 2 человека ранены
Последние новости
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: