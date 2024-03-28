Росія 10 разів атакувала Нікопольщину, побиті ліцей та житлові будинки

Нікопольський район на Дніпропетровщині за 28 березня пережив 10 ворожих атак з артилерії та дронів, постраждала інфраструктура.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно: "10 ворожих атак за день пережила Нікопольщина. На населені пункти району росіяни скерували п’ять дронів-камікадзе. Стільки ж разів вдарили з артилерії".

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Деталі: У Марганецькій громаді пошкоджені ліцей і дитячий майданчик. Зачепило оселю, 2 господарські споруди, енергетичне обладнання та лінію електропередач.

Також вибухи були у Мирівській і Покровській сільській громадах.

У Нікополі росіяни пошкодили комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. А ще – 3 приватні будинки, гараж. Снарядами потрощено 2 господарські споруди, 1 – знищена. Наслідки ще одного обстрілу з'ясовують.

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Всюди обійшлось без загиблих та постраждалих.