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Росія 10 разів атакувала Нікопольщину, побиті ліцей та житлові будинки

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 березня 2024, 18:57
Росія 10 разів атакувала Нікопольщину, побиті ліцей та житлові будинки
Фото з Telegram-каналу Сергія Лисака

Нікопольський район на Дніпропетровщині за 28 березня пережив 10 ворожих атак з артилерії та дронів, постраждала інфраструктура.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно: "10 ворожих атак за день пережила Нікопольщина. На населені пункти району росіяни скерували п’ять дронів-камікадзе. Стільки ж разів вдарили з артилерії".

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Деталі: У Марганецькій громаді пошкоджені ліцей і дитячий майданчик. Зачепило оселю, 2 господарські споруди, енергетичне обладнання та лінію електропередач.

Також вибухи були у Мирівській і Покровській сільській громадах.

У Нікополі росіяни пошкодили комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. А ще – 3 приватні будинки, гараж. Снарядами потрощено 2 господарські споруди, 1 – знищена. Наслідки ще одного обстрілу з'ясовують.

ВІДЕО ДНЯ

Всюди обійшлось без загиблих та постраждалих.

Теми: обстрілНікопольДніпропетровська областьвійна
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