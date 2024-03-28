Россия 10 раз атаковала Никопольщину, повреждены лицей и жилые дома

Никопольский район на Днепропетровщине за 28 марта пережил 10 вражеских атак с артиллерии и дронов, пострадала инфраструктура.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно: "10 вражеских атак за день пережила Никопольщина. На населенные пункты района россияне направили пять дронов-камикадзе. Столько раз ударили из артиллерии".

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Детали: В Марганецкой громаде повреждены лицей и детская площадка. Задело жилье, 2 хозяйственные сооружения, энергетическое оборудование и линию электропередач.

Также взрывы были в Мировской и Покровской сельской общине.

В Никополе россияне повредили коммунальное предприятие и инфраструктурный объект. А еще – 3 частных дома, гараж. Снарядами разбиты 2 хозяйственные постройки, 1 – уничтожена. Последствия еще одного обстрела выясняются.

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Всюду обошлось без погибших и пострадавших.