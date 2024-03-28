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Шмигаль у Польщі поговорив із Дудою про мир і зброю для України

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 28 березня 2024, 19:22

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який 28 березня перебуває з візитом у Варшаві, провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Джерело: "Європейська правда", канцелярія польського президента у Twitter (X).

Деталі: Під час зустрічі в Президентському палаці у Варшаві Шмигаль із Дудою обговорили "актуальні питання двостороннього порядку денного та безпекової ситуації в регіоні", йдеться в повідомленні.

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"Вони також обговорили співпрацю у всебічній військовій, фінансовій та дипломатичній підтримці, яку Польща та її союзники надають Україні, що бореться за незалежність", – зазначили там, додавши, що також ішлось про рух України до членства в Європейському Союзі та НАТО.

Український прем’єр своєю чергою повідомив, що подякував президенту Польщі "за рішучий і вагомий особистий внесок у підтримку України". За його словами, їхня розмова також стосувалась української "формули миру" та допомоги Україні зброєю.

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Нагадаємо: 

  • У четвер у Варшаві відбулися міжурядові консультації за участі прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска і очільника українського уряду Дениса Шмигаля.
  • Туск після переговорів заявив про прогрес довкола вирішення проблем агроімпорту та автоперевезень.

Теми: Шмигаль ДудаУкраїнаформула миру
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