Шмигаль у Польщі поговорив із Дудою про мир і зброю для України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який 28 березня перебуває з візитом у Варшаві, провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Джерело: "Європейська правда", канцелярія польського президента у Twitter (X).

Деталі: Під час зустрічі в Президентському палаці у Варшаві Шмигаль із Дудою обговорили "актуальні питання двостороннього порядку денного та безпекової ситуації в регіоні", йдеться в повідомленні.

Реклама:

"Вони також обговорили співпрацю у всебічній військовій, фінансовій та дипломатичній підтримці, яку Польща та її союзники надають Україні, що бореться за незалежність", – зазначили там, додавши, що також ішлось про рух України до членства в Європейському Союзі та НАТО.

Український прем’єр своєю чергою повідомив, що подякував президенту Польщі "за рішучий і вагомий особистий внесок у підтримку України". За його словами, їхня розмова також стосувалась української "формули миру" та допомоги Україні зброєю.

During our visit to Warsaw, I thanked Polish President @AndrzejDuda for his decisive and significant personal contribution to supporting #Ukraine. We talked about helping Ukraine with weapons and combining our efforts for NATO and EU integration. We appreciate Poland's support… pic.twitter.com/2yvd3yscsw