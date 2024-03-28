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Шмыгаль в Польше поговорил с Дудой о мире и оружии для Украины

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 28 марта 2024, 19:22

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который 28 марта находится с визитом в Варшаве, провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Источник: "Европейская правда", канцелярия польского президента в Twitter (X)

Детали: Во время встречи в Президентском дворце в Варшаве Шмыгаль с Дудой обсудили "актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации с безопасностью в регионе", говорится в сообщении.

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"Они также обсудили сотрудничество во всесторонней военной, финансовой и дипломатической поддержке, которую Польша и ее союзники оказывают Украине, которая борется за независимость", – отметили там, добавив, что также речь шла о движении Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Украинский премьер в свою очередь сообщил, что поблагодарил президента Польши "за решительный и весомый личный вклад в поддержку Украины". По его словам, их разговор также касался украинской "формулы мира" и помощи Украине оружием.

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Напомним: 

  • В четверг в Варшаве состоялись межправительственные консультации с участием премьер-министра Польши Дональда Туска и главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.
  • Туск после переговоров заявил о прогрессе вокруг решения проблем агроимпорта и автоперевозок.

Темы: ШмыгальДудаУкраинаформула мира
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