На фронті за добу відбулось 48 зіткнень, найбільше – на Новопавлівському напрямку
Протягом доби на фронті відбулось 48 бойових зіткнень, ворог завдав 4 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з РСЗВ.
Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 28 березня
Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника".
Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку нашими захисники відбили 1 атаку в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.
На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 1 атаку позицій наших військ на лівому березі Дніпра.