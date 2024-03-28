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На фронті за добу відбулось 48 зіткнень, найбільше – на Новопавлівському напрямку

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 березня 2024, 19:35
На фронті за добу відбулось 48 зіткнень, найбільше – на Новопавлівському напрямку
Фото - Генштаб ЗСУ

Протягом доби на фронті відбулось 48 бойових зіткнень, ворог завдав 4 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 28 березня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

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На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисники відбили 1 атаку в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 1 атаку позицій наших військ на лівому березі Дніпра.

Теми: Генштаббойові дії
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