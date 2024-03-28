На фронте за сутки произошло 48 столкновений, больше всего – на Новопавовском направлении

В течение суток на фронте произошло 48 боевых столкновений, враг нанес 4 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 53 обстрела с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 28 марта

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая ракета.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 составу боеприпасов противника".

Детали: На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитники отбили 1 атаку в районе населённого пункта Семеновка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, где враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботы, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 1 атаку позиций наших войск на левом берегу Днепра.