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ЗМІ: в рамках ініціативи Чехії Україна може отримати 1 млн снарядів вже в квітні

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 28 березня 2024, 19:51
ЗМІ: в рамках ініціативи Чехії Україна може отримати 1 млн снарядів вже в квітні
ФОТО: GETTY IMAGES

Учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів – більше, ніж планувалось.

Джерело: італійське видання Corriere della Sera, посилаючись на власні джерела, "Європейська правда"

Деталі: Спочатку передбачалося, що буде закуплено 800 тисяч снарядів: 500 тисяч для найбільш калібру 155 мм і ще 300 тисяч для 122 мм, але чеські урядовці знайшли ще 200 тисяч снарядів.

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"Невідомо, до яких саме підприємств були направлені звернення, хоча чутки вказують зокрема на Південну Корею, Туреччину і, можливо, Південну Африку", – пише газета.

Крім того, за даними Corriere della Sera, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді, а вже у квітні.

Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, стверджується в матеріалі, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.

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Чехія очолює ініціативу з забезпечення України щонайменше 800 тисячами боєприпасів, причому це число може потенційно вирости до 1,5 мільйона.

Напередодні уряд Чехії обговорив і схвалив внесення коштів на ініціативу.

Теми: ЧехіязброяУкраїна
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