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СМИ: в рамках инициативы Чехии Украина может получить 1 млн снарядов уже в апреле

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 28 марта 2024, 19:51
СМИ: в рамках инициативы Чехии Украина может получить 1 млн снарядов уже в апреле
ФОТО: GETTY IMAGES

Участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы подписали соглашение, в рамках которого Киев получит миллион боеприпасов – больше, чем планировалось.

Источник: итальянское издание Corriere della Sera, ссылаясь на собственные источники, "Европейская правда"

Детали: Сначала предполагалось, что будет закуплено 800 тысяч снарядов: 500 тысяч для наиболее калибра 155 мм и еще 300 тысяч для 122 мм, но чешские чиновники нашли еще 200 тысяч снарядов.

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"Неизвестно, к каким именно предприятиям были направлены обращения, хотя слухи указывают в частности на Южную Корею, Турцию и, возможно, Южную Африку", – пишет газета.

Кроме того, по данным Corriere della Sera, Украина может получить первые партии боеприпасов не в июне, как ранее публично заявляли в чешском правительстве, а уже в апреле.

Всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, утверждается в материале, в частности Германия, Франция, Голландия, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из них публично объявили, какую именно сумму внесли для закупки снарядов.

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Чехия возглавляет инициативу по обеспечению Украины по меньшей мере 800 тысячами боеприпасов, причем это число может потенциально вырасти до 1,5 миллиона.

Накануне правительство Чехии обсудило и одобрило внесение средств на инициативу.

Темы: ЧехияоружиеУкраина
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