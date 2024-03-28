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У G7 закликали до доброчесного відбору нового керівництва ВККС

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 28 березня 2024, 20:09

Посли країн "Групи семи" в Україні прокоментували нещодавнє звільнення голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, покликаної перевіряти суддів на доброчесність, Романа Ігнатова на тлі скандалу з його нібито російським громадянством.

Джерело: "Європейська правда", посли написали у Twitter (X)

Деталі: Дипломати G7 підкреслили, що "уважно стежать" за новинами ВККС і "закликають до прозорого процесу відбору нового керівництва, яке має бути доброчесним і незалежним".

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"Просування реформ і наповнення судів перевіреними суддями має вирішальне значення для суспільної довіри до судової влади й інвестицій приватного сектора", – додали посли.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні стало відомо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів задовольнила заяву свого голови Романа Ігнатова про звільнення з посади, а також вихід зі складу ВККС.
  • Це сталось після того, як ЗМІ повідомили про нібито виявлене в Ігнатова російське громадянство. Його існування сам ексголова ВККС заперечував. Паралельно Державне бюро розслідувань веде розслідування стосовно Ігнатова за статтею про держзраду.
  • Романа Ігнатова на інших членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів призначила в червні 2023 року Вища рада правосуддя. Це було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС. 

Теми: G7
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