У G7 закликали до доброчесного відбору нового керівництва ВККС
Посли країн "Групи семи" в Україні прокоментували нещодавнє звільнення голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, покликаної перевіряти суддів на доброчесність, Романа Ігнатова на тлі скандалу з його нібито російським громадянством.
Джерело: "Європейська правда", посли написали у Twitter (X)
Деталі: Дипломати G7 підкреслили, що "уважно стежать" за новинами ВККС і "закликають до прозорого процесу відбору нового керівництва, яке має бути доброчесним і незалежним".
"Просування реформ і наповнення судів перевіреними суддями має вирішальне значення для суспільної довіри до судової влади й інвестицій приватного сектора", – додали посли.
1/2 G7 Ambassadors are following High Qualifications Commission of Judges news closely & urge a transparent selection process for new leadership with integrity & independence.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 28, 2024
Нагадаємо:
- Напередодні стало відомо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів задовольнила заяву свого голови Романа Ігнатова про звільнення з посади, а також вихід зі складу ВККС.
- Це сталось після того, як ЗМІ повідомили про нібито виявлене в Ігнатова російське громадянство. Його існування сам ексголова ВККС заперечував. Паралельно Державне бюро розслідувань веде розслідування стосовно Ігнатова за статтею про держзраду.
- Романа Ігнатова на інших членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів призначила в червні 2023 року Вища рада правосуддя. Це було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.