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В G7 призвали к добропорядочному отбору нового руководства ВККС

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 28 марта 2024, 20:09

Послы стран "Группы семи" в Украине прокомментировали недавнее увольнение главы Высшей квалификационной комиссии судей, призванной проверять судей на добропорядочность, Романа Игнатова на фоне скандала с его якобы российским гражданством.

Источник: "Европейская правда", послы написали в Twitter (X).

Детали: Дипломаты G7 подчеркнули, что "внимательно следят" за новостями ВККС и "призывают к прозрачному процессу отбора нового руководства, которое должно быть добродетельным и независимым".

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"Продвижение реформ и наполнение судов проверенными судьями имеет решающее значение для общественного доверия к судебной власти и инвестиций частного сектора", – добавили послы.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Накануне стало известно, что Высшая квалификационная комиссия судей удовлетворила заявление своего председателя Романа Игнатова об увольнении с должности, а также выход из состава ВККС.
  • Это произошло после того, как СМИ сообщили о якобы обнаруженном у Игнатова российском гражданстве. Его существование сам экс-глава ВККС отрицал. Параллельно Государственное бюро расследований ведет расследование в отношении Игнатова по статье о госизмене.
  • Напомним, что Романа Игнатова на других членов Высшей квалификационной комиссии судей назначил в июне 2023 года Высший совет правосудия. Это было одной из задач для Украины, которые она получила вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

Темы: G7
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