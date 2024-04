В G7 призвали к добропорядочному отбору нового руководства ВККС

Послы стран "Группы семи" в Украине прокомментировали недавнее увольнение главы Высшей квалификационной комиссии судей, призванной проверять судей на добропорядочность, Романа Игнатова на фоне скандала с его якобы российским гражданством.

Источник: "Европейская правда", послы написали в Twitter (X).

Детали: Дипломаты G7 подчеркнули, что "внимательно следят" за новостями ВККС и "призывают к прозрачному процессу отбора нового руководства, которое должно быть добродетельным и независимым".

"Продвижение реформ и наполнение судов проверенными судьями имеет решающее значение для общественного доверия к судебной власти и инвестиций частного сектора", – добавили послы.

1/2 G7 Ambassadors are following High Qualifications Commission of Judges news closely & urge a transparent selection process for new leadership with integrity & independence.