Кірбі вкотре спростував заяви Путіна про причетність України до теракту

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вкотре спростував заяви російського лідера Владіміра Путіна про те, що теракт у Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною.

Джерело: Кірбі на онлайн-брифінгу 28 березня; "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Представник Білого дому заявив, що хоче "відповісти на нісенітницю та пропаганду, які ми спостерігаємо з боку Кремля і російського уряду протягом останніх кількох днів щодо терористичної атаки ІДІЛ на концертний зал, яка, на жаль, забрала життя понад 140 людей".

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Кірбі додав, що всупереч заявам Путіна, "які намагаються перекласти провину на Україну, Сполучені Штати і всіх інших, хто відповідає їхнім політичним наративам, абсолютно очевидно, що ІДІЛ несе повну відповідальність за жахливий теракт в Москві минулого тижня".

"Це нагадує мені слова мого дядька, який мав невелику ферму і вирощував трохи худоби поблизу Окали у Флориді. Він казав, що найкращі продавці гною часто носять його зразки в роті. Схоже, російські посадовці – досить хороші продавці гною", – вказав він.

Також представник Ради нацбезпеки повторив, що США надали інформацію російській владі про загрозу ще до нападу, передали Росії письмове попередження і застерегли американських громадян уникати великих зібрань і концертів у Москві.

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"Ми надаємо таку інформацію Росії, тому що Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до свого обов'язку попереджати і ніколи не хочуть спостерігати загибель невинних людей у результаті терористичних атак", – підкреслив Кірбі.

Напередодні в Держдепі США заявили, що Росія використовує теракт під Москвою, щоб виправдати агресію проти України.