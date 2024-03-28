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Кірбі вкотре спростував заяви Путіна про причетність України до теракту

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 28 березня 2024, 20:39
Кірбі вкотре спростував заяви Путіна про причетність України до теракту
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото - Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вкотре спростував заяви російського лідера Владіміра Путіна про те, що теракт у Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною.

Джерело: Кірбі на онлайн-брифінгу 28 березня; "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Представник Білого дому заявив, що хоче "відповісти на нісенітницю та пропаганду, які ми спостерігаємо з боку Кремля і російського уряду протягом останніх кількох днів щодо терористичної атаки ІДІЛ на концертний зал, яка, на жаль, забрала життя понад 140 людей".

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Кірбі додав, що всупереч заявам Путіна, "які намагаються перекласти провину на Україну, Сполучені Штати і всіх інших, хто відповідає їхнім політичним наративам, абсолютно очевидно, що ІДІЛ несе повну відповідальність за жахливий теракт в Москві минулого тижня".

"Це нагадує мені слова мого дядька, який мав невелику ферму і вирощував трохи худоби поблизу Окали у Флориді. Він казав, що найкращі продавці гною часто носять його зразки в роті. Схоже, російські посадовці – досить хороші продавці гною", – вказав він.

Також представник Ради нацбезпеки повторив, що США надали інформацію російській владі про загрозу ще до нападу, передали Росії письмове попередження і застерегли американських громадян уникати великих зібрань і концертів у Москві.

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"Ми надаємо таку інформацію Росії, тому що Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до свого обов'язку попереджати і ніколи не хочуть спостерігати загибель невинних людей у результаті терористичних атак", – підкреслив Кірбі.

Напередодні в Держдепі США заявили, що Росія використовує теракт під Москвою, щоб виправдати агресію проти України.

Теми: ПутінтерактСША
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