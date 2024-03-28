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Кирби в очередной раз опроверг заявления Путина о причастности Украины к теракту

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 28 марта 2024, 20:39
Кирби в очередной раз опроверг заявления Путина о причастности Украины к теракту
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото - Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в очередной раз опроверг заявления российского лидера Владимира Путина о том, что теракт в Crocus City Hall в Подмосковье связан с Украиной.

Источник: Кирби на онлайн-брифинге 28 марта; "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: Представитель Белого дома заявил, что хочет "ответить на чушь и пропаганду, которые мы наблюдаем со стороны Кремля и российского правительства в течение последних нескольких дней по террористической атаке ИГИЛ на концертный зал, которая, к сожалению, унесла жизни более 140 человек".

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Кирби добавил, что вопреки заявлениям Путина, "которые пытаются переложить вину на Украину, Соединенные Штаты и всех других, кто соответствует их политическим нарративам, совершенно очевидно, что ИГИЛ несет полную ответственность за ужасный теракт в Москве на прошлой неделе".

"Это напоминает мне слова моего дяди, который имел небольшую ферму и выращивал немного скота вблизи Окалы во Флориде. Он говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят его образцы во рту. Похоже, российские чиновники – достаточно хорошие продавцы навоза", – указал он.

Также представитель Совета нацбезопасности повторил, что США предоставили информацию российским властям об угрозе еще до нападения, передали России письменное предупреждение и предостерегли американских граждан избегать больших собраний и концертов в Москве.

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"Мы предоставляем такую информацию России, потому что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к своей обязанности предупреждать и никогда не хотят наблюдать гибель невинных людей в результате террористических атак", – подчеркнул Кирби.

Накануне в Госдепе США заявили, что Россия использует теракт под Москвой, чтобы оправдать агрессию против Украины.

Темы: ПутинтерактСША
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