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Сирський із генералом Брауном обговорили посилення захисту від російських ударів

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 березня 2024, 21:29
Сирський із генералом Брауном обговорили посилення захисту від російських ударів
Фото з Facebook Сирського

Головнокомандувач ЗСУ обговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном потреба ЗСУ в найближчі місяці.

Джерело: Сирський у соцмережах

Пряма мова: "Під час розмови обговорили потреби ЗС України у найближчі місяці, питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних та бомбових ударів, тему розбудови фортифікацій, а також проаналізовано деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року".

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Теми: СирськийСШАдопомога Українізброя
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