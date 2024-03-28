Сирський із генералом Брауном обговорили посилення захисту від російських ударів

Головнокомандувач ЗСУ обговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном потреба ЗСУ в найближчі місяці.

Джерело: Сирський у соцмережах

Пряма мова: "Під час розмови обговорили потреби ЗС України у найближчі місяці, питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних та бомбових ударів, тему розбудови фортифікацій, а також проаналізовано деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року".

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