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Сырский с генералом Брауном обсудили усиление защиты от российских ударов

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 марта 2024, 21:29
Сырский с генералом Брауном обсудили усиление защиты от российских ударов
Фото с Facebook Сырского

Главнокомандующий ВСУ обсудил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном потребность ВСУ в ближайшие месяцы.

Источник: Сырский в соцсетях

Прямая речь: "В ходе разговора обсудили потребности ВС Украины в ближайшие месяцы, вопросы необходимой помощи США для Украины, в частности, по усилению защиты от российских ракетных и бомбовых ударов, теме развития фортификаций, а также проанализированы некоторые стратегические вопросы на перспективу 2024 года".

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Темы: СырскийСШАпомощь Украинеоружие
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