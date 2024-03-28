Україна у два рази ближче до розблокування кордонів з Польщею – міністр агрополітики

Міністр аграрної політики Микола Сольський після переговорів з польськими колегами заявив, що Україна стала вдвічі ближчою до розблокування кордону.

Джерело: Сольський в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми вчора були близькі до того. Частина польських фермерів сама запропонувала нашим асоціаціям зробити спільну заяву, але інша частина була проти. Цю розмову перенесли. Широва розмова буде через місяць, а в вузькому форматі - наступного тижня.

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Частина польських голів асоціацій, які були найбільш радикально настроєними, уже перейшли на телефонні розмови й ми їх очікуємо в Україні...

Станом на сьогодні ми точно, на мою думку, у два рази ближче до розблокування кордонів, ніж були ще вчора до обіду, але є ще шлях, який треба пройти".

Деталі: За словами Сольського, під час підготовки до зустрічі українська сторона просила, щоб на ній були присутні організатори протестів на польсько-українському кордоні.

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На зустрічі, яка тривала 5 годин, вирішили та домовилися про зустрічі асоціацій щодо окремих груп товарів: цукру, соків, малини тощо.

Також були зняті окремі питання щодо курятини та яєць.

Найскладнішою Сольський назвав розмову пов'язану з українським зерном і вона стосувалась транзиту.