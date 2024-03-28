Украина в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей – министр агрополитики

Министр аграрной политики Николай Сольский после переговоров с польскими коллегами заявил, что Украина стала вдвое ближе к разблокированию границы.

Источник: Сольский в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы вчера были близки к тому. Часть польских фермеров сама предложила нашим ассоциациям сделать совместное заявление, но другая часть была против. Этот разговор перенесли. Широкий разговор будет через месяц, а в узком формате - на следующей неделе.

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Часть польских глав ассоциаций, которые были наиболее радикально настроенными, уже перешли на телефонные разговоры и мы их ожидаем в Украине...

На сегодня мы точно, по моему мнению, в два раза ближе к разблокированию границ, чем были еще вчера до обеда, но есть еще путь, который надо пройти".

Детали: По словам Сольского, при подготовке к встрече украинская сторона просила, чтобы на ней присутствовали организаторы протестов на польско-украинской границе.

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На встрече, которая длилась 5 часов, решили и договорились о встрече ассоциаций по отдельным группам товаров: сахара, соков, малины и тому подобное.

Также были сняты отдельные вопросы по курятине и яйцам.

Самой сложной Сольский назвал разговор связанный с украинским зерном и он касался транзита.