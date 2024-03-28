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РПЦ назвала війну в Україні "священною", в українській церкві відреагували

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 березня 2024, 22:48
РПЦ назвала війну в Україні священною, в українській церкві відреагували
глава РПЦ патріарх Кирил. Фото - Getty Images

Російського народний собор під керівництвом московського патріарха Кирила прийняв "наказ", де російське вторгнення в Україну назвали "священною війною" та заявили, що "вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії". В УПЦ відмежувались від таких заяв.

Джерело: сайт Московської патріархії, Радио Свобода, відділ зовнішніх церковних зв'язків УПЦ, речник автокефальної ПЦУ Митрополит Євстратій Зоря

Деталі: Як пишуть журналісти "Радио свобода", формально документ патріархії не має стосунку  до РПЦ, однак у роботі собору бере участь безліч російських церковних ієрархів та пов'язаних із церквою громадських діячів.

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Документ схвалили під час соборного з'їзду, який відбувся 27 березня у Москві під головуванням патріарха Кирила.

Війну в Україні в цьому папері назвали "новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу проти злочинного київського режиму і колективного Заходу, що стоїть за ним, що ведеться на землях Південно-Західної Русі", а з "духовно-моральної точки зору" – "Священною війною, в якій Росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію "Утримуючого", що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу, що впав у сатанізм".

Також в документі розкрили поняття "руського миру" назвавши його межі ширшими за державні кордони "як нинішньої Російської Федерації, так і великої історичної Росії".

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Також у документі йдеться про "триєдність російського народу" і про те, що білорусів та українців "варто визнати лише субетносами росіян".

В Українській Православній Церкві після заяви росіян відмежувались від ідеології "руського миру".

Дослівно УПЦ: "Українська Православна Церква не підтримує та відмежовується від ідеології "руського миру". Більше того, ставлення нашої Церкви до цієї ідеї давно публічно висловив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій: "Ми ніякий російський світ не будуємо, ми будуємо Божий світ"".

Деталі: Там кажуть, що твердження про те, що так звана "спеціальна військова операція" є "священною війною", суперечить базовим принципам християнської моралі.

Митрополит Євстратій, речник автокефальної ПЦУ, після собору у Москві написав у фейсбуці, що "структура Московського патріархату в Україні на чолі з митрополитом Онуфрієм цілком нагадує особу, яка страждає від домашнього насильства, але не здатна порвати з насильником".

Пряма мова Євстратія: "Вони бояться його погроз та переслідування, бояться "піти з дому", тобто вийти з системи МП, бо "залишаться на вулиці" – "без канонічності". Вони бояться його звʼязків, адвокатів, грошей, впливу".

Теми: церкваУПЦ МППравославна Церква України
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